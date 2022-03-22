برشلونة يحسم تعاقده مع احد نجوم نادي ميلان

2022/03/22 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف الصحفي وخبير انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني حسم بشكل نهائي تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان.وكتب رومانو عبر حسابه في “تويتر”: “بعد الاتفاق المبدئي الذي توصل له برشلونة منذ أيام، الآن فرانك كيسي وقع على عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، حيث […]

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