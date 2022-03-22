الأمم المتحدة: انخفاض منسوب دجلة والفرات بنسبة 73 بالمئة

2022/03/22 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم

المتحدة للبيئة، سامي ديماس، بأن منسوب

المياه في نهري دجلة والفرات انخفض

بنسبة 73% جرّاء قلة تساقط الأمطار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ديماس،

الثلاثاء، في مبنى وزارة

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