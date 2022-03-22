مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن سيعلن

2022/03/22 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على نطاق واسع الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة بالاشتراك مع قادة العالم الآخرين خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس.

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