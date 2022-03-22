إصابة ملك النرويج بفيروس كورونا

2022/03/22 | 22:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مسؤولون في البلاط الملكي في النرويج، اليوم الثلاثاء، أن الفحوصات أثبتت إصابة الملك هارلد الخامس (85 عاما) بفيروس كورونا ولديه أعراض طفيفة.وقالت العائلة المالكة في بيان مقتضب إنه “من المقرر أن يأخذ هارلد استراحة من مهامه لبضعة أيام، وإن نجله ولي العهد الأمير هاكون سيتولى المهام في الوقت الحالي”.وتلقى الملك ثلاث […]

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