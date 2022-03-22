2022/03/22 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى المنتخبُ الوطني لكرةِ الصالات وحدته التدريبيّة الأولى في العاصمةِ اللبنانيّة بيروت التي وصلها ظهر اليوم الثلاثاء قادماً من العاصمةِ الإيرانية طهران للدخولِ في معسكر تدريبي تتخلله مباراتان وديّتان مع المنتخبِ اللبناني في إطار رحلته التحضيريّة للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وشهدت الوحدةُ التدريبيّة، التي قادها المدربُ الإيراني محمد […]

ظهرت المقالة وطني الصالات يفتح صفحة التحضيرات في لبنان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وطني الصالات يفتح صفحة التحضيرات في لبنان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وطني الصالات يفتح صفحة التحضيرات في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).