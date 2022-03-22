سوني تستثمر في الألعاب الجماعية

2022/03/22 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة سوني أنها دخلت في اتفاقية للاستحواذ على استوديوهات Haven ومقرها مونتريال، التي أسستها وتقودها مصممة الألعاب المخضرمة جايد ريموند.واشتهرت ريموند بالمساعدة في إنشاء Assassin’s Creed و Watch Dogs، وبناء Ubisoft Toronto واستوديوهات EA Motive.وأعلن كل من استوديوهات Haven والشركة اليابانية في الأصل عن شراكة منذ أكثر من عام بقليل.[…]

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