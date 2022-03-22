2022/03/22 | 22:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bTCTlbHQGVs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يملك القضاء صلاحية حل البرلمان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يملك القضاء صلاحية حل البرلمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).