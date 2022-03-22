بايدن: الغرب متحد وأقوى من أي وقت مضى

2022/03/22 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جوب بايدن، أن زيارته المقررة إلى أوروبا تهدف إلى التأكيد على أن "الغرب متحد" في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا

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