2022/03/22 | 23:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرث نيوز/ أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إصابتها مجددا بفيروس كورونا، مضيفة أن فحوص الرئيس جو بايدن، سلبية.وكتبت قائلة “عقدت اجتماعين التزمت خلالهما بالتباعد الاجتماعي مع الرئيس أمس، والرئيس لا يعتبر مخالطا عن قرب على النحو المحدد في إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.أنشر أخبار فحصي الإيجابي، اليوم […]

ظهرت المقالة قبيل سفر بايدن لأوروبا..



إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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