نائب: غداً اجتماع للنواب المستقلين لتحديد موقفهم من جلسة السبت

2022/03/22 | 23:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن النائب المستقل حسين السعبري، اليوم الثلاثاء، أن النواب المستقلين سيعقدون اجتماعا غداً الاربعاء لتحديد موقفهم من جلسة السبت المقبل.وقال السعبري لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النواب المستقلين سيعقدون غداً الأربعاء اجتماعاً لتحديد مصير 30 نائباً من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل".وأضاف، أن "أكثر رئاسات اللجان النيابية ستكون من حصة الكتل المشاركة في الحكومة"، مشدداً على ضرورة أن يكون للنواب المستقلين صوتاً داخل مجلس النواب".

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