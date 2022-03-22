الاولى منذ نصف قرن.. تخصيص 15 دونما لبناء مستشفى للاطفال بديالى

2022/03/22 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 15 دونم لبناء اول مستشفى للاطفال منذ نصف قرن في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "حكومة ديالى بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة اتفقتا على تخصيص 15 دونما لمشروع بناء اول مستشفى تخصصي في بعقوبة منذ نصف قرن".

وأضاف أن "المستشفى والذي سيكون بسعة 100 سرير مع كافة الملحقات والاقسام سيخفف الضغط عن مستشفى البتول التعليمي في بعقوبة مع اضافات جوهرية في القدرات العلمية مع ناحية الاجهزة".

وأشار الى أن "المشروع سيجري تمويلها من قبل حكومة ديالى المحلية بشكل مباشر".

وأوضح أن "المشروع سيرى النور بعد اكمال الموافقات الادارية والقانونية للبدء به"، متوقعا أن "وضع الاسس سيكون قريبا جدا".

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