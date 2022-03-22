الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

2022/03/22 | 23:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية من اليمن باتجاه مدينة جازان.وقال التحالف في بيان له إن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه جازان”.وأضاف أن “تصعيد المليشيا (الحوثيون) لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال […]

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