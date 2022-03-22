2022/03/22 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jndme4FIR0E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على رأسهم المالكي والعامري.. النائب مثنى عبد الصمد يستقبل وفدا من الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على رأسهم المالكي والعامري.. النائب مثنى عبد الصمد يستقبل وفدا من الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).