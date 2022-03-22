ًإصابة منتسب ومفوض وشاب بطلق ناري في بغداد

2022/03/22 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرث نيوز/ أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، اصابة منتسب ومفوض بطلق ناري طائش، إضافة إلى إصابة شاب نتيجة عبثه بالسلاح.وقال المصدر لوكالة إيرث نيوز، أن “منتسب في وزارة الداخلية/ قسم استخبارات الطاقة أصيب بمنطقة الصدر نتيجة طلق ناري طائش ضمن منطقة الامين الثانية”، مشيا إلى انه تم نقله إلى الى احدى المستشفيات […]

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