2022/03/22 | 23:35 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصيل هميم - رحمة الله | Aseel Hameem - Rahmet Allah) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zSVKnobLu7M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصيل هميم - رحمة الله | Aseel Hameem - Rahmet Allah) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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