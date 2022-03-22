2022/03/22 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اللقاء بين رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، وقيادات الاطار التنسيقي بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال بيان لتحالف عزم تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي استقبل في بغداد، قادة الإطار التنسيقي، كل من نوري المالكي وهادي العامري، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي، حيث ناقش اللقاء اخر المستجدات والاوضاع السياسية في البلاد، بالإضافة الى الحديث عن الحوارات التي تجريها الاطراف السياسية مع الكتل الاخرى للوصول الى انفراج سياسي يسهل تشكيل الحكومة بإسراع وقت".

وأضاف، ان "السامرائي أكد خلال حديثه حرص تحالف عزم على ادامة التواصل مع كل الاطراف للخروج من الازمة الحالية، مؤكداً على ان تكون الحكومة القادمة بالمواصفات المطلوبة، لتكون مشروع خلاص للشعب العراقي الذي يعاني من غياب ابسط حقوقه، ويضع آماله في نجاح حركة التغيير".

من جانبه اوضح المالكي ان "باب الحوارات لم يغلق في سبيل تجاوز الازمة ودعم ما يطمح اليه المواطن من ارجاع سعر صرف الدولار، وتقديم الخدمات التي ينتظرها المواطن، وأضاف سنبقى على ذلك للحصول على الاستحقاق الدستوري للكتل الفائزة".

كما دعا العامري الى "الوقوف على حجم التحديات التي تواجه الحكومة القادمة، مؤكداً سعيه الى حلحلة الانغلاق السياسي وتوحيد الرؤى للوصول الى تشكيل حكومة قادر على انهاء معاناة المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء بين السامرائي والمالكي والعامري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء بين السامرائي والمالكي والعامري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).