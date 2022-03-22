غياب الثلث الضامن.. الإطار التنسيقي يلوح بإفشال جلسة التصويت على الرئيس

2022/03/22 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

استبعد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية في ظل مقاطعة قوى الاطار.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حديث بعض الأطراف السياسية على إمكانية عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية في ظل غياب قوى الاطار التنسيقي وحلفاءه بعيد كل البعد عن الحقيقة".

واضاف انه "لا يمكن عقد هذه الجلسة باستخدام الاطار التنسيقي وحلفاءه الثلث الضامن"، مشيرا الى انه "من يريد نجاح الجلسة عليه الحوار والتفاوض والتفاهم والاتفاق مع الاطار قبل التوجه الى الجلسة دون توافق واتفاق مسبق".

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