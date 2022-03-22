تحالف عزم يبحث مع الاطار التنسيقي التطورات السياسية لتشكيل الحكومة باسرع وقت

2022/03/22 | 23:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث تحالف عزم، اليوم الثلاثاء، مع الاطار التنسيقي التطورات السياسية لتشكيل الحكومة باسرع وقت.وذكر بيان للتحالف تلقته وكالة ايرث نيوز، ان رئيس التحالف النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، استقبل في بغداد اليوم، قادة الإطار التنسيقي، كل من نوري المالكي و هادي العامري، وممثل حزب الفضيلة، عبد السادة الفريجي، وناقش اللقاء اخر المستجدات […]

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