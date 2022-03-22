روعة 1989(ايتوري سكولا): فيلم عن بكاء ماستروياني نفسه - بلال سمير الصدّر

2022/03/22 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر -روعة(ايتوري سكولا): فيلم عن بكاء ماستروياني نفسه Splendor1989تعاون ملفت للنظر بين مارسيلو ماستروياني وايتوري سكولا في فيلم من كتابة واخراج ايتوري سكولا نفسه...الموسيقى توحي بأن الفيلم هو من النوع الخفيف،وهناك انتقال واضح للزمن باستخدام الدلالة السينمائية المعهودة...بين لقطة الابيض والأسود ولقطة الالوان،ومن ثم هناك ملصق فيلم ستانلي كوبريك:Full Metal Jacketحضرت السينما الى القرية،في هذا ......





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