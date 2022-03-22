خطاب العنف في سفر يشوع - باسم عبدالله

2022/03/22 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله سفر يشوع السفر، السادس في كتاب العهد القديم وقد كتب هذا السفر على يد يشوع بن نون في فلسطين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، تاريخياً جسّد هذا السفر مرحلة زمنية بعد وفاة موسى حتى وفاة صاحب السفر، بدأ يشوع بعمر الثمانين في قيادة بني اسرائيل حتى وفاته بعد ان تجاوز 110 عاماً.



رفض الصدوقيون احد اسباط اليهود الاعتراف بقدسية السفر لما احتواه في عدم واقعية الأحداث التاريخية لبني اسرائيل بيد ان السفر ن ......





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