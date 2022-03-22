الارتجال في العرض المسرحي وفق تقنيات الكوميديا دي لارتي تطبقا علي مسرحيه -العسل عسل والبصل بصل - - أبو الحسن سلام

2022/03/22 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أبو_الحسن_سلام الارتجال في العرض المسرحيوفق تقنيات الكوميديا دي لارتيتطبقا علي مسرحيه "العسل عسل والبصل بصل ""دراسه مقارنه بين عرضها باخراج الفنان سمير العصفوري والفنان اميل شوقي "- من الأبحاث المقررة علي طاب الدكتوراه -• اشراف الاستاذ الدكتور / ابو الحسن سلاممقدمه البحث :الكوميديا والتراجيديا والشعراء والاطباء المشعوذين ينتمون الي العصور كلها وذلك فان الارتجال كما يقول الدكتو ......





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