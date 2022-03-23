متى تستخدم روسيا السلاح النووي؟.. متحدث باسم الكرملين يوضح لـCNN

2022/03/22 | 23:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لديها "مفهوم للأمن الداخلي، يوضح جميع أسباب استخدام الأسلحة النووية.لذلك إذا كان هنالك تهديدًا وجوديًا لبلدنا، فيمكن استخدامها"، جاء ذلك في معرض رده على سؤال الزميلة كريستيان أمانبور، حول احتمالية استخدام بوتين للسلاح النووي.

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