روسيا تحقق مع صحفي بتهمة نشر أخبار

2022/03/22 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت روسيا، الثلاثاء، أول قضية جنائية ضد صحفي بتهمة نشر "معلومات كاذبة"، عن عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا، بموجب قانون صدر مؤخرا ينص على عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.

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