استهداف مخزن للمواد الغذائية وسط بغداد

2022/03/23 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض مخزن للمواد الغذائية للاستهداف بـ"مولوتوف" وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً عبارة عن مولوتوف (بمبة يدوية) استهدفت مخزناً للمواد الغذائية ضمن كمب سارة".

وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يتسبب باصابات تذكر".

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