سنعقدها بالأغلبية.. الديمقراطي الكردستاني: مرشحنا لرئاسة العراق سيمرر بجلسة السبت - عاجل

2022/03/23 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، وجود اغلبية برلمانية واضحة ستصوت لمرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الحزب مهدي عبدالكريم، لـ(بغداد اليوم)، ان "التحالف الثلاثي قادر على تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فهناك الكثير من النواب المستقلين سيكونون معنا بهذه الجلسة، والاغلبية محسومة لصالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية".

وبين انه "رغم ضمان الأغلبية، لكن هناك حوارات تجري مع الأطراف السياسية الأخرى بهدف الوصول الى اتفاق وتوافق قبل عقد جلسة البرلمان، يوم السبت المقبل، وفيما حال لم نتوصل الى أي اتفاق مع الأطراف السياسية، فسوف نعقد الجلسة بالأغلبية، التي نملكها وهي تتعدى ثلثي أعضاء مجلس النواب".

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