متحدثة البيت الأبيض تعلن إصابتها بكورونا وتوضح حالة بايدن

2022/03/23 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إصابتها بفيروس كورونا، بعد اختبار PCR أجرته استعدادا للسفر إلى أوروبا.

وأوضحت بساكي عبر "تويتر" أن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية، وقالت إنها ستلتزم توجيهات مركز السيطرة على الأمراض، وأنها لن ترافق الرئيس جو بايدن في رحلته الأوروبية.

وفي تغريدة أخرى أشارت بساكي إلى أنها عقدت اجتماعين "متباعدين اجتماعيا" مع بايدن يوم أمس، وأن ذلك اللقاء لا يُعد اتصالا وثيقا كما هو محدد في إرشادات مركز السيطرة، وقالت إن بايدن أجرى اختبارا وكانت نتيجته سلبية (غير مصاب).

بساكي أضافت أنها عانت أعراضاً خفيفة فقط والفضل في ذلك يعود لتلقيها اللقاح، وقالت إنها تخطط للعودة إلى عملها في نهاية فترة العزل لمدة خمسة أيام، وبعد اختبار سلبي.

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