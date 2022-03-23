شاهد بالفيديو.. لماذا لم يتم استدعاء عدد من اللاعبين للمنتخب الوطني ؟ .. استمع للمدرب غني شهد

2022/03/23 | 00:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dgD97kjonZ4

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