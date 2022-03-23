روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حالة واحدة

2022/03/23 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز /قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في الحرب مع أوكرانيا “إلا إذا واجهت تهديداً وجودياً”.وأضاف بيسكوف: “لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني.يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية.لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، يمكن استخدامها وفقاً لمفهومنا”، بحسب “فرانس […]

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