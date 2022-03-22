واشنطن توفر رعاية صحية لـ 4 أطفال أوكرانيين مصابين بالسرطان

2022/03/23 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، توفير "الرعاية الفورية والمنقذة للحياة" لأربعة أطفال أوكرانيين مصابين بمرض السرطان، تعطل أخذهم للعلاج في بلادهم بسبب "حرب الرئيس بوتين الاختيارية المستمرة" ضد أوكرانيا.

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