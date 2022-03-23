2022/03/23 | 00:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dWDvzUnSuYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثلاثين ختم لضباط في وزارة الداخلية احد اكبر المزورين في العراق يتحدث عن عمليات التزوير) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكثر من ثلاثين ختم لضباط في وزارة الداخلية احد اكبر المزورين في العراق يتحدث عن عمليات التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).