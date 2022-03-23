2022/03/23 | 00:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j6gzo5tmEFc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي التميمي: النصاب سيكتمل في جلسة السبت والعقدة ستكون في الجولة الثانية للتصويت على رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي التميمي: النصاب سيكتمل في جلسة السبت والعقدة ستكون في الجولة الثانية للتصويت على رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).