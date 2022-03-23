الاستخبارات العسكرية تضبط اعتدة وعبوات غرب الأنبار

2022/03/23 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، ضبط أعتدة وعبوات ناسفة غرب محافظة الأنبار.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفار شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة الثامن وفوج مغاوير الفرقة تمكنت من ضبط ٦ قنابر هاون ٨٢ ملم ، وعبوة على شكل قنينة غاز ،وعبوة شكلية ، ولغم ضد الدروع ، في حي الامين بقضاء راوه في الانبار ، وهي من مخلفات داعش الارهابي ."وأضاف، أن "مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

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