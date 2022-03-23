قيس الخزعلي يتهم الكاظمي بتدبير قصف منزل الصدر للإيقاع بالعصائب

2022/03/23 | 00:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اتهم زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة تدبير "حرب شيعية - شيعية"، فيما اشترط خروج القوات الأمريكية لتسليم سلاح الفصائل المسلحة.

وقال الخزعلي في تصريح، إنّ "تسليم فصائل المقاومة لأسلحتها لن يتم إلاّ بعد إخراج الاحتلال"، مشيرًا إلى ضرورة اختيار "رئيس وزراء يمتلك خطة واضحة وشجاعة لإنهاء دور قوات الاحتلال الأمريكي".

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وأضاف الخزعلي، "ليس من الصحيح المطالبة بتسليم سلاح المقاومة دون المطالبة بإخراج القوات الأجنبية، وفي حال الخروج الفعلي لقوات الاحتلال فإن المقاومة ستلقي سلاحها وتسلمه إلى الحشد الشعبي".

وأشار الكاظمي، إلى أنّ "قصف البعثات الدبلوماسية بالنسبة إلى المقاومة مرفوض"، متهمًا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ "السعي لإيجاد حرب شيعية – شيعية".

وهاجم الخزعلي الكاظمي بالقول، "لم أتصور أن يصل مستوى الدناءة إلى اجبار أحد المعتقلين على استهداف منزل السيد الصدر في النجف"، مؤكدًا أنّ "الكاظمي طلب من شخصيات مقربة من السيد الصدر إجراء لقاء بين الصدر وأبو رغيف".

وتابع الخزعلي، "الغرض من لقاء أبو رغيف والسيد الصدر هو اتهام العصائب باستهداف منزله، ولدي الدليل على أنّ الكاظمي سعى إلى اقتتال شيعي - شيعي".

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