شاهد بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن اختراق مسيرات ايران اجواء اربيل

2022/03/23 | 00:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 17-Cx0ibPPY

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