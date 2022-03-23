- نزار - كتابة ممتعة تنقض الوضوء - منى حلمي

2022/03/23 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي ----------------------------------------------21 مارس ...



بدء الربيع ..21 مارس ...



بدء انقلاب الأرض على ركود الشتاء ..يوم امتلاء لوحة الحياة بالألوان والزهور، وبهجة الاستمتاع بالدفء .21 مارس ...



اليوم الذي نقول فيه للشتاء، "وداعاً حتي الذين يعشقون الشتاء، يقولون له "وداعاً دون ندم.



فالتغير هو قانون الحياة شئنا، أو أبينا. 21 مارس ...



عيد الأم ، حيث تُكرم الأمهات ، ......





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