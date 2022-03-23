دعاوى من نواب ضد رئيسي الجمهورية والبرلمان

2022/03/23 | 00:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الإربعاء، أن عدد من النواب رفعوا دعاوى للمحكمة الاتحادية ضد رئيسي الجمهورية والبرلمان.وبحسب وثائق حصلت عليها المصدر لـ “ايرث نيوز، إن “النائبتان عالية نصيف وفيان صبري قدمتا دعوتين ضد رئيسي الجمهورية والبرلمان بشأن ترشيح برهم صالح وريبير البارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية”.

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