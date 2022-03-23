الصدر يوجه رسالة جديدة للنواب المستقلين في البرلمان العراقي - عاجل

2022/03/23 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، شكره للنواب المستقلين على تلبيتهم لدعوته الخاصة بحضور جلسة البرلمان المقبلة المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

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