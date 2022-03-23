وفد منتخبنا الوطني يصل إلى الرياض

2022/03/23 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصلَ، اليوم الأربعاء، وفد المُنتخب الوطني لكرةِ القدم الى العاصمةِ الرياض.

وكان في استقبال وفد منتخبنا السفير العراقيّ في المملكة العربية السعوديّة عبد الستار هادي الجنابي ونائب السفير الدكتور خالد إبراهيم الشلال والمُلحق العسكري العميد داوود السامرائي، بينما حضرَ في الاستقبال عند الوصول الى مطار الرياض عن الجانبِ السعودي نائب رئيس اتحاد الكرة خالد الثبيتي وسط حفاوةٍ عالية.

ومن المؤمل أن يخوضَ المنتخب الوطني العراقيّ عصر يوم غدٍ الأربعاء في الساعةِ السابعة وحدةً تدريبيةً في ملعبِ الملك فهد الدولي الرئيسي الذي سيحتضن مواجهةَ منتخبنا الوطني والإمارات ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسوف يسبقُ الوحدة التدريبيّة المؤتمرُ الصحفي لمدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد إلى جانب أحد لاعبي المنتخب الوطني.

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