رئيس الكتلة الصدرية: السبت يوم المستقلين ولن ينفع المال أو الترهيب

2022/03/23 | 01:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

عدّ رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، النواب المستقلين "الأمل الأخير" لتغيير نظام المحاصصة في العراق.

وقال العذاري في بيان، "بعد مجموعة من اللقاءات بالأخوة النواب المستقلين أقولها بصراحة كلهم مع (حكومة الأغلبية الوطنية)، لذلك فإنّ يوم السبت القادم (26/3/2022) سوف يكون للنواب المستقلين وقفة من أجل العراق والشعب".

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وأضاف العذاري، "لن يغريهم المال السياسي أو الترهيب فهم (المستقلون) الأمل المتبقي لتغيير نظام المحاصصة".

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