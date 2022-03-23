وزير خارجية تركيا يغرد عن العلاقات مع السعودية

2022/03/23 | 01:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إنه التقى بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد على هامش أعمال الاجتماع الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

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