أكاديمي إماراتي: قمة شرم الشيخ وجهت رسالة إلى

2022/03/23 | 01:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الثلاثاء، قمة شرم الشيخ التي جمعت قادة مصر والإمارات وإسرائيل بأنها "الأولى من نوعها بين أبرز شركاء أمريكا في المنطقة".

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