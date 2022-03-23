2022/03/23 | 02:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VPrUSx8pnrc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرزنجي يعلنها عبر "نفس عميق" وبصراحة: أؤيد القصف الايراني في اربيل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرزنجي يعلنها عبر "نفس عميق" وبصراحة: أؤيد القصف الايراني في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).