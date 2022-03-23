اجتماع لتحديد موقف 30 نائبًا مستقلاً من جلسة انتخاب الرئيس

2022/03/23 | 02:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار النائب إلى ضرورة وجود دور للمستقلين

الترا عراق - فريق التحرير

كشف النائب المستقل حسين السعبري، عن اجتماع للنواب المستقلين اليوم الأربعاء لتحديد موقفهم من جلسة السبت المقبل.

وقال السعبري في تصريح، إنّ "النواب المستقلين سيعقدون اجتماعًا لتحديد موقف 30 نائبًا من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل".

وأكدّ السعبري، على ضرورة أن "يكون للنواب المستقلين صوتًا داخل مجلس النواب"، مبينًا أنّ "رئاسات غالبية اللجان النيابية ستكون من حصة الكتل المشاركة في الحكومة".

ويشغل المستقلون نحو 40 مقعدًا في البرلمان من بينهم أحزاب منبثقة من الاحتجاجات، حيث يراهن الصدر على كسب نصفهم على الأقل لتعطيل الثلث المعطل، متعهدًا بمنحهم "مساحة لإدارة البلاد وفق شروط".

وسبق أن دعا الصدر في بيان طويل، النواب والكتل المستقلة إلى إسناد التحالف الثلاثي لتحقيق النصاب وإتمام إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة.

وتعهد الصدر، بمنح المستقلين "فرصة لإدارة البلاد" في حال "وحدوا صفوفهم وابتعدوا عن المغريات"، على حد تعبيره، فيما عدّها "الفرصة الأخيرة" أمام محاولات "جر البلاد إلى الحرب والصراعات".

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