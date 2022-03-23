برشلونة يجهز عرضه الأخير لأراوخو

2022/03/23 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير صحفي إسباني، أن برشلونة سيقدم عرضه الأخير لمدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو، من أجل تجديد تعاقده. وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة، بنهاية الموسم المقبل، لكن النادي يسعى لحسم ملف تجديد عقده مبكرًا، في ظل الاهتمام الذي يلقاه من كبار البريميرليج. وسبق وأن رفض أراوخو عرضًا من برشلونة لتجديد عقده، بحجة ضعف الراتب المعروض عليه. وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قررت إدارة برشلونة تقديم عرض جديد لأراوخو، براتب أكبر، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق. ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا العرض لن يكون قابلا للتعديل، بمعنى أنه في حالة رفضه، فلن يحصل أراوخو على عرض جديد. وأبدت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتمامًا بضم أراوخو، إضافة إلى باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

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