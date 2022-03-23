2022/03/23 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحدث مرة أخرى لمدة ساعة، الثلاثاء، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ودعاه إلى وقف إطلاق النار من دون أن يتوصل إلى اتفاق معه بهذا الشأن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يتحدث مع بوتين ويطلب منه وقف إطلاق النار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يتحدث مع بوتين ويطلب منه وقف إطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).