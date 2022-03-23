بعكس التوقعات.. سلاج الجو الأوكراني يفاجئ الروس

2022/03/23 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور ما يقرب من شهر على القتال، لا يزال فشل روسيا في هزيمة القوات الجوية الأوكرانية واحدة من أكبر المفاجآت في هذه الحرب، بعد أن توقع محللون عسكريون أن تدمر القوات الروسية أو تشل بسرعة الدفاعات الجوية والطائرات العسكرية الأوكرانية، لكن هذا لم يحدث، بدلا من ذلك، فإن المعارك الجوية النادرة في الحروب الحديثة، مستعرة الآن فوق البلاد، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

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