كييف: زيلينسكي سيشارك في قمة الناتو الاستثنائية

2022/03/23 | 03:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشارك عبر الفيديو في القمة الاستثنائية لدول الناتو، التي ستعقد في 24 مارس في بروكسل.وكتب نيكيفوروف على "تلغرام"، حسب ما نقلت وكالة "أونيان": "رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي سيشارك في قمة حلف الناتو يوم 24 مارس عبر الفيديو".يذكر أن الناتو سيعقد قمة طارئة له في 24 مارس الجاري، حيث سيناقش الحلف "ضمان الوحدة بشأن مساعدة أوكرانيا والرد على أعمال روسيا"، حسبما أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ.وأكد ستولتنبرغ حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة الحلف المنعقدة في بروكسل.

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