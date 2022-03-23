2022/03/23 | 03:45 - المصدر: الحرة عراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مسؤول حكومي: يجب التصدي للمخالفات التركية والإيرانية لاتفاقية 1997) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WnP7qduEOzI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - مسؤول حكومي: يجب التصدي للمخالفات التركية والإيرانية لاتفاقية 1997) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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