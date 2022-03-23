أطفال يواجهون خطر البقاء 30 عاما في مخيمات سوريا

2022/03/23 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال)، الأربعاء، من أن الأطفال المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، حيث تقطن عائلات مقاتلي داعش، قد يبقون "عالقين" لـ 30 عاما هناك نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم.

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