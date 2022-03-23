2022/03/23 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي سؤال في غاية الغرابة أن يطرح الآن بعد مرور أكثر من أربعة عشر قرنا من هجرة نبي الإسلام من مكة نحو المدينة، والأغرب منه أن نرسم للتاريخ سيناريوهات لم تحدث أصلا ولكنها غير بعيدة عن الإمكان لو صح الأفتراض أضلا، الفكر الديني في هذا المجال قد يجزم أن الله خطط وأراد ومضت الأشياء بما يريد لأنه يعرف عاقبة الأمور وبالتالي الأفتراض ووضع المخيال العقلي لا قيمة له في معرض الحادث والمحدوث وصاحب الحدث، إذا ليس م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا لو أن الإسلام لم يخرج من مكة؟ ح1 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا لو أن الإسلام لم يخرج من مكة؟ ح1 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).